Speciale infrastrutture: Mit, su scuolabus obbligo mascherina, capienza massima solo per viaggi di 15 minuti

- Misurazione delle febbre a casa prima di salire, distanziamento e obbligo di mascherina a bordo. Sono alcune delle disposizioni indicate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli scuolabus in vista della riapertura delle scuole. Secondo le linee guida, sarà compito dei genitori misurare a casa la febbre agli studenti prima di salire sul mezzo di trasporto sul quale sarà vietato entrare in caso di febbre o nel caso in cui gli studenti siano stati a contatto con persone affette Covid-19 nei quattordici giorni precedenti. Tra le misure specifiche per il trasporto scolastico ci sono: igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi di trasporto almeno una volta al giorno; areazione, possibilmente naturale e continua dei mezzi di trasporto, presenza dei detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni. Distanziamento di un metro alla salita degli alunni alle fermate, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto. Evitare contatti ravvicinati anche alla discesa dal mezzo: i ragazzi avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso. Non va occupato il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente). (Com)