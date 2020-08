Speciale infrastrutture: Liuzzi (M5s) a "La Stampa", per la rete unica il vero problema è sulla strategia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mancano pochi giorni al consiglio d'amministrazione di Tim, dove si darà una risposta al possibile ingresso del fondo americano Kkr, finora stoppato dal governo. "Ma il punto non è il loro ingresso", sostiene in una intervista a "La Stampa" Mirella Liuzzi, sottosegretario allo Sviluppo economico in quota Movimento cinque stelle e referente sul dossier 5G. "Il problema è di strategia, perché questo accorpamento è limitato: sarebbe basato sulla rete in rame, mentre noi vogliamo costruire una rete unica in fibra, con un'azienda che non gestisca sia le infrastrutture che l'erogazione dei servizi". Si parla della possibilità di creare una nuova società. "È una possibilità. Il cardine è la presenza dello Stato, con una forte componente di Cdp. Che sia una nuova società o meno è secondario rispetto al ruolo statale, che deve essere di controllo e di gestione, con l'ingresso di tutti gli operatori che si occupano di telecomunicazioni. Non possiamo rischiare di dare la nostra Rete a un'azienda che un giorno potrebbe passare in mani straniere". (Rin)