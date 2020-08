Speciale infrastrutture: Zingaretti, creiamo lavoro con fatti, Salvini pensa solo a picconare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, sostiene che "le parole di Salvini sono una conferma che del funzionamento dello Stato e della democrazia non gliene importa nulla. Pensa solo a se stesso", scrive su Facebook. "Il lavoro lo creiamo noi con i fatti, non lui coi i picconi. Con l'Europa ora abbiamo davanti grandi opportunità di investimento per le infrastrutture e innovazione, sostegno e sviluppo per le imprese", segnala Zingaretti che puntualizza come la destra di Salvini abbia "fallito: ha indicato come orizzonte un antieuropeismo fuori dalla storia e, di fatto, contro gli interessi degli italiani". (Rin)