Speciale infrastrutture: viceministro Polonia, progetto di aeroporto centrale creerà 95 mila posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di costruzione dell'Aeroporto centrale di comunicazione (Cpk) in Polonia creerà 95 mila posti di lavoro. Lo ha detto all'emittente "Radio Gdansk" il viceministro delle Infrastrutture di Varsavia Marcin Horala. Il viceministro ha dichiarato che il valore aggiunto che il progetto avrà per il Pil polacco è di 126 miliardi di zloty (quasi 28 miliardi di euro). Secondo Horala la pandemia di coronavirus avrà addirittura un effetto positivo sul progetto. "Il Cpk non sarà ancora per alcuni anni un aeroporto funzionante. Fino al 2027 resterà soltanto un grande programma di investimento. Nelle attuali condizioni di rallentamento dell'economia l'investimento sarà significativamente più semplice. Ci saranno prezzi più bassi e contraenti più volenterosi alla ricerca di ordini. D'altro canto questi investimenti pubblici sono necessari alla ripresa economica", ha detto il viceministro, che ha anche la delega sul progetto. (Vap)