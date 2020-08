Speciale infrastrutture: fonti, accelerano i negoziati per Cdp nella rete unica, Bruxelles guarda con favore all'operazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso un'accelerazione per una forte presenza di Cassa depositi e prestiti (Cdp) nella nascita della rete unica cui dovrebbero essere conferite le infrastrutture di Tim e di Open Fiber, società della fibra controllata paritariamente da Enel e Cdp. L'operazione viene considerata con attenzione dalle autorità antitrust comunitarie, che - secondo quanto riferito ad Agenzia Nova da una fonti vicine al dossier - avrebbe "tutto l'interesse" al successo dell'operazione. I dettagli dell'accordo, che dovrebbe coinvolgere Tim, Open Fiber, Cdp, il fondo statunitense Kkr, Fastweb e, naturalmente, il governo, che detiene il Golden Power, sarebbero ormai ben definiti. "L'unica condizione posta è che Tim mantenga il controllo della futura società", riferisce una fonte. Il 4 agosto scorso l'operazione era stata sospesa in seguito a una richiesta del governo e l'appuntamento del Consiglio di amministrazione era stato quindi posticipato a lunedì, 31 agosto. "Il primo momento - riferisce una fonte - è dare il via libera allo scorporo della rete secondaria: quella che dal cabinet" (l'armadio in strada, ndr) arriva all'abitazione. Si tratta del cosiddetto "ultimo miglio", che è in gran parte in rame e che deve invece essere trasformata in fibra. Un'operazione che richiederà investimenti ingenti. (Rin)