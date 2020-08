Speciale infrastrutture: scuola, parti interessate al lavoro per trasporto pubblico locale in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, al termine dell'incontro in videoconferenza tra governo, Regioni ed Enti locali, è quello dei trasporti il principale nodo da sciogliere in vista della riapertura dell'anno scolastico. Sempre secondo quanto si apprende, tutte le parti interessate sono al lavoro per trovare una soluzione tra le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, quelle dei dicasteri di Infrastrutture e Trasporti e della Salute, per far reggere il sistema del trasporto pubblico locale in sicurezza. (Rin)