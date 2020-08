Sardegna: mila euro alle coppie che decidono di sposarsi nell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattromila euro per ogni coppia che si sposerà in Sardegna. Dopo il via libera del Consiglio regionale arrivano il provvedimento dell'esecutivo guidato da Christian Solinas che fissa i criteri e le modalità del contributi destinati alle coppie residenti nell'Isola che decideranno di contrarre matrimonio entro il 31 dicembre. Il contributo sarà concesso su base progressiva, secondo gli Isee degli sposi e servirà per catering, acquisto fiori, acquisto abbigliamento, organizzazione delle nozze, affitto sala, diritti di agenzia di viaggi, affitto vettura per il giorno del matrimonio. Una misura che trova il favore dei consiglieri regionali del gruppo della Lega Nord: "Il settore del "wedding" è stato duramente colpito dalla pandemia – scrivono in una nota - e i numeri relativi alle cerimonie rinviate o cancellate confermano la crisi che ha colpito un settore nel quale lavorano molte aziende". "Il nostro obiettivo - concludono i consiglieri del gruppo - è sostenere le coppie che dopo questo duro periodo di chiusure e restrizioni intendono creare una famiglia, la cellula fondamentale della nostra società. Dando con questo atto un concreto e chiaro sostegno al settore del "wedding" a ulteriore prova che la Regione ascolta e interviene quanto più possibile a favore e tutela di tutte le realtà imprenditoriali e tutti i settori". (Rsc)