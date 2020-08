Referendum sul taglio dei parlamentari e rischio ingovernabilità, si torna alla prima Repubblica?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 20 e 21 settembre, oltre che per le elezioni regionali e amministrative, si voterà anche per il referendum costituzionale sulla riduzione di un terzo del numero dei parlamentari. La riforma prevede di tagliare i seggi alla Camera da 630 a 400 e quelli al Senato da 315 a 200. I deputati eletti dagli italiani all’estero passeranno da 12 a otto, i senatori da sei a quattro e i senatori a vita invece non potranno essere più di cinque. I sostenitori del "sì" spiegano che il taglio dei parlamentari nasce dall'esigenza di ridurre i costi della politica e di favorire un miglioramento del processo decisionale delle Camere. Tuttavia, considerando che l’Italia ha sempre avuto maggioranze di governo molto sottili (a palazzo Madama in genere non si va oltre i dieci senatori di scarto) e che nel nostro Paese è molto diffuso il fenomeno del cambio di casacca tra i partiti (dall’inizio di questa legislatura se ne sono registrati quasi 120), con la riduzione dei parlamentari c’è il rischio di fare un enorme passo indietro nella governabilità, con un ritorno al modello della prima Repubblica, con continui cambi di governo.Per far capire quanto sia delicato il nodo della governabilità in Italia, basta fare qualche esempio. Il secondo governo Prodi, entrato in carica il 17 maggio del 2006 e sfiduciato al Senato il 24 gennaio del 2008 con 156 voti contrari alla sfiducia, 161 favorevoli e 1 astenuto, a palazzo Madama aveva una maggioranza di 166 senatori su 322. Se l’Aula fosse stata formata da 205 senatori (200 più i cinque senatori a vita), il governo avrebbe potuto contare solo su 103 senatori e quindi sarebbe stato impossibile governare. La stessa sorte sarebbe capitata al primo governo Conte, basato sull'alleanza tra M5s e Lega, che al Senato poteva contare su 167 voti. E non avrebbe avuto vita facile neanche il Conte II, che sulla carta conta 170 voti ma che a luglio, ad esempio, per la proroga dello stato d'emergenza ad ottobre ha incassato 157 voti favorevoli.L’Italia, poi, non può fare un raffronto con i Parlamenti più piccoli di altri Paesi dove esiste il premio di maggioranza che garantisce la stabilità. Con il taglio di deputati e senatori, quindi, c’è il rischio reale che faccia un passo indietro sul fronte della governabilità e che si torni al modello della prima Repubblica, quando bastava un gruppetto di parlamentari delle varie correnti interne dei partiti a condizionare la durata dell’esecutivo. Quando si parla di riduzione dei parlamentari, poi, non si può non tener conto delle Commissioni. Se il numero attuale delle Commissioni, che al momento sono 14, rimanesse invariato, non tutti i gruppi (soprattutto quelli piccoli e le componenti politiche del gruppo Misto) infatti riuscirebbero ad essere rappresentati al loro interno.Mentre al Senato è previsto dall’articolo 21, comma 2 del Regolamento che uno stesso senatore possa essere assegnato a tre Commissioni permanenti, e quindi la riduzione del numero dei parlamentari potenzialmente non dovrebbe compromettere la presenza delle minoranze, alla Camera i deputati non possono essere designati per più di una Commissione (articolo 19, comma 3 del Regolamento parlamentare) con il rischio che le minoranze restino fuori da alcune Commissioni permanenti. Insomma, come ha spiegato di recente ad "Agenzia Nova" il costituzionalista Alfonso Celotto, "fare un taglio lineare apparentemente fa calare le poltrone, ma riduce la democraticità" in quanto "non si riuscirebbe a formare un sistema con tutte le rappresentanze". E tutto questo, a fronte di un risparmio per l’erario che sarebbero non di cento, come sostiene il fronte del "sì", ma di 57 milioni all’anno, come ha calcolato l’Osservatorio dei conti pubblici italiani di Carlo Cottarelli. Una cifra pari allo 0,007 per cento della spesa pubblica italiana che si tradurrebbe nell'equivalente di un caffè (95 centesimi) all’anno per ciascun italiano. (Rin)