Cina: inaugurato nuovo posto di frontiera tra Hong Kong e Shenzhen

- La leader esecutiva di Hong Kong, Carrie Lam, e il governatore della provincia del Guangdong, Ma Xingrui, hanno presenziato oggi all’inaugurazione del nuovo posto di controllo di frontiera Heung Yuen/Liantang Port, che collega Hong Kong e Shenzhen. La cerimonia si è svolta a Senzhen alla presenza anche di altre personalità. Il progetto è costato 33,7 miliardi di dollari di Hong Kong (3,68 miliardi di euro circa) e i lavori sono stati completati con 18 mesi di ritardo rispetto alle previsioni. L’opera servirà a rendere più fluido il traffico di merci. La nuova struttura comprende spazi per i veicoli, edifici per gli accertamenti doganali e per le ispezioni con i raggi X e un ponte pedonale per collegare i terminal passeggeri.(Cip)