Coronavirus: Coldiretti/Ixè, un italiano su quattro rifiuta mascherina

- Più di un italiano su quattro (27 per cento) rifiuta la mascherina o la indossa raramente senza curarsi del pericolo di contagio e senza rispettare le misure di sicurezza imposte dalla pandemia. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè sull'estate ai tempi del coronavirus in riferimento alle ultime aggressioni alle forze dell'ordine incaricate da nord a sud dell'Italia di far rispettare l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione mentre è in corso il dibattito a livello nazionale sul loro uso anche nelle aule alla riapertura delle scuole. L'estate 2020 – continua la Coldiretti - evidenzia la tendenza ad abbandonare alcune delle "buone pratiche" che durante il lockdown e nelle primissime settimane successive erano adottate dalla pressoché totalità del Paese, dall'utilizzo delle protezioni per il viso al distanziamento di almeno un metro, dal divieto di assembramenti al rispetto di norme igieniche fondamentali a partire da lavaggio delle mani. (segue) (com)