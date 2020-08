Coronavirus: Coldiretti/Ixè, un italiano su quattro rifiuta mascherina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se una cospicua fetta di cittadini è diventata "allergica" alle mascherine, c'è comunque un 32 per cento di italiani – continua Coldiretti – che dichiara di usarla spesso, mentre un 44 per cento la indossa addirittura sempre soprattutto in vacanza. Esiste però una minoranza rumorosa che sempre più spessa si ribella, anche con violenza, all'obbligo di tutelare la propria salute e quella degli altri, soprattutto fra i più giovani. Nonostante questo però la preoccupazione per i contagi ha portato il 35 per cento dei vacanzieri a trascorrere l'estate 2020 evitando il più possibile contatti con altre persone e restando da soli o con la propria famiglia, secondo l'indagine Codiretti-Ixè. A questi si aggiunge un altro 59 per cento - continua la Coldiretti - che per le vacanza ha scelto gli amici più stretti e fidati, mentre un 8 per cento non ha rinunciato alle vacanze di gruppo, cercando anche di fare nuove conoscenze. Una situazione che – conclude Coldiretti – soprattutto in occasione di grandi assembramenti ha portato a un aumento dei contagi. (com)