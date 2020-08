Bielorussia: ministro Esteri Makei a Di Maio, pronti a dialogo ma no a interferenze esterne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Bielorussia sono pronte al dialogo costruttivo con i partner stranieri a patto che non ci siano “minacce o interferenze negli affari interni”. E’ quanto ha sostenuto il ministro degli Esteri della Bielorussia Vladimir Makei nel corso di una conversazione telefonica intrattenuta con l’omologo italiano, Luigi Di Maio, su iniziativa dell'Italia, secondo quanto riferito dal servizio stampa del ministero degli Affari esteri bielorusso. “Le parti hanno discusso del dialogo politico e della cooperazione nel commercio, nell'economia e negli affari umanitari. Su richiesta del suo omologo italiano, che ha espresso preoccupazione per gli eventi post-elettorali in Bielorussia, Vladimir Makei lo ha informato sulla situazione politica nel Paese”, si legge nel comunicato ripreso dalla stampa di Minsk. “Il ministro bielorusso ha sottolineato l'importanza della valutazione oggettiva e globale dei recenti sviluppi nel paese e ha ribadito la disponibilità del paese a un dialogo costruttivo con i partner stranieri senza minacce e interferenze con gli affari interni”, si aggiunge.(Rum)