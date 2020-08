Hong Kong: Pompeo contro il “bullismo” cinese nel Regno Unito, nel mirino la banca Hsbc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 6 agosto il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto nuove sanzioni al capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, e ad altri dieci alti funzionari di Hong Kong e della Cina continentale. Lam e i funzionari oggetto delle sanzioni sono accusati di “attuare politiche di soppressione della libertà e dei processi democratici”. In particolare, si legge nella dichiarazione del dipartimento del Tesoro, “nel 2019 Lam ha spinto per un aggiornamento degli accordi di estradizione di Hong Kong per consentire l'estradizione nella terraferma, dando il via a una serie di massicce manifestazioni di opposizione a Hong Kong”. Oltre a Lam, tra i destinatari delle sanzioni figurano anche il commissario di polizia di Hong Kong e diversi funzionari politici. La scorsa settimana le autorità di Hong Kong hanno imposto nuove restrizioni arrestando altri quattro attivisti. Gli Stati Uniti avevano già sanzionato precedentemente un membro di spicco del Partito comunista cinese e altri tre funzionari per presunte violazioni dei diritti umani contro le minoranze etniche musulmane nella regione dell'estremo ovest dello Xinjiang. (Nys)