Marche: la Regione espone i dubbi sul rientro in classe a dirigente ufficio scolastico regionale

- "Questa mattina il presidente della Regione Marche e l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro hanno incontrato il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. Dieci sono state le maggiori criticità evidenziate per la scuola superiore e già emerse da tempo, criticità che non sembrano contemplate nella deroga al DPR 81 sul numero degli alunni per classe e al DL 34 Decreto rilancio". Lo ha annunciato la Regione in una nota. Nello specifico, come si legge nel comunicato, "dieci criticità di cui nove rientrano nelle urgenze Covid: misure di distanziamento, riduzione numero alunni per il trasporto, a cui si aggiungono il rispetto per la scelta scolastica delle famiglie e il rispetto dei presìdi scolastici dell'entroterra. Urbino, Pesaro, Cagli, Falconara, Macerata, Fermo, Montalto, Castignano, più la presidenza di Acquaviva Picena". (segue) (Ren)