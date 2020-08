Marche: la Regione espone i dubbi sul rientro in classe a dirigente ufficio scolastico regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto, perché dalla Regione hanno fatto sapere che "banchi e aule non bastano come criterio di discernimento, l'emergenza chiede una visione e un impegno chiari. E' stata riscontrata ancora una volta la rigidità di non ascoltare le istanze dei territori". Infine l'impegno: "La Regione prosegue con impegno coinvolgendo nuovamente il ministro affinché non venga vanificata la rete scolastica marchigiana a cui si è lavorato in sinergia con tutte le parti sociali e non vengano oscurati i fabbisogni evidenziati dalla scuola marchigiana". (Ren)