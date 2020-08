Germania: rafforzato impegno della polizia a Berlino per vietare proteste contro restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Berlino ha deciso di impiegare migliaia di agenti di polizia in strada nel fine settimana in modo da far rispettare il divieto di manifestazioni contro le misure restrittive imposte dalle autorità per contenere la diffusione del Covid-19. Lo ha annunciato Andreas Geisel, esponente del Senato di Berlino, sottolineando che è stata considerata più importante l'esigenza di proteggere la salute delle persone rispetto al diritto alla libertà di espressione. "Siamo ancora nel mezzo di una pandemia con dati relativi alle infezioni in aumento", ha dichiarato. Il partito Alternativa per la Germania (AfD) ha fatto sapere nelle scorse ore che intende scendere in piazza davanti alla porta di Brandeburgo contro le restrizioni annunciate. "Questo comportamento è inaccettabile", ha commentato Geisel.(Geb)