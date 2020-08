Scuola: associazione Anglat, sbagliata scelta sindaco Bracciano su ingresso da retro per disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Romeo, presidente nazionale di Anglat, associazione che tutela l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità commenta la decisione del sindaco di Bracciano, Armando Tondelli, di destinare un ingresso dal retro per gli studenti disabili in alcuni plessi scolastici. "Non possiamo non esprimere un certo disappunto relativamente alla realizzazione di un secondo accesso dal percorso pedonale sul retro dedicato ai disabili - afferma Romeo -. In tal senso ci chiediamo se il sindaco si sia posto il problema se la porta sul retro non sia discriminazione. L'Anglat si occupa da 40 anni di promuovere la cultura dell'abbattimento delle barriere architettoniche per migliorare l'accessibilità dei luoghi pubblici e privati aperti al pubblico. In particolare - prosegue Romeo - la progettazione dell'abbattimento delle barriere architettoniche, obbligatoria per legge, deve portare i progettisti e gli amministratori pubblici a pensare anche a questioni come la pari dignità tra cittadini normodotati e persone con disabilità e dunque a non costringere queste ultime ad accessi secondari negli edifici, tanto più nelle scuole dove si dovrebbe garantire, anche nel rispetto della dignità della persona, la massima inclusione sociale. Dunque - sottolinea Romeo - l'accesso ai plessi scolastici deve avvenire dall'ingresso principale per le persone con disabilità e non sul retro della scuola. Siamo a disposizione - conclude - non solo del sindaco di Bracciano ma di tutti i sindaci d'Italia che vorranno abbattere le barriere architettoniche ed evitare ai loro cittadini con disabilità, che non sono cittadini 'alternativi' o di serie b, un umiliante ingresso alternativo negli edifici pubblici che purtroppo è sempre disposto sul retro".(Com)