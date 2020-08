Polonia: presidente Duda nomina nuovi ministri della Salute e degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco Andrzej Duda ha nominato poco fa, con la tradizionale cerimonia al palazzo presidenziale, i nuovi ministri della Salute e degli Affari esteri. "Ringrazio i nuovi ministri della Salute e degli Affari esteri per aver assunto questi ruoli estremamente importanti in questi tempi difficili che stiamo vivendo. Chiedo loro di continuare la buona politica dei predecessori", ha affermato il presidente Duda dopo la nomina di Zbigniew Rau a capo del ministero degli Affari esteri e Adam Niedzielski al ministero degli Affari esteri. "La salute e le relazioni internazionali sono oggi i temi principali nella nostra società. Se da un lato abbiamo il problema della lotta al coronavirus, dall'altro abbiamo la situazione instabile in Bielorussia ed in altre parti del mondo", ha affermato il presidente. (Vap)