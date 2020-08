Perù: coronavirus, 6.742 nuovi contagi nelle ultime 24 ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana il governo ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'azienda farmaceutica Janssen per l'avvio nel paese della fase 3 della sperimentazione di un vaccino contro il nuovo coronavirus. Secondo quanto afferma una nota ufficiale del ministero degli Esteri "il Perù ha soddisfatto i requisiti stabiliti per la sperimentazione" in termini di "profilo epidemiologico" e "condizioni delle infrastrutture di ricerca". L'applicazione del vaccino su persone, afferma la nota del governo, si prevede che inizierà già a partire dal mese di settembre una volta ufficializzati i risultati della fase 2 portata avanti negli Stati Uniti ed in Belgio. La fase 3 dello studio prevede la sperimentazione su 60 mila volontari tra i 18 ed i 60 anni in tutto il mondo. "La partecipazione di cittadini peruviani permetterà contribuire allo sviluppo di un vaccino efficace e sicuro contro la Covid-19 che permetterà controllare la propagazione della pandemia e riattivare le economie", conclude il comunicato. (Mec)