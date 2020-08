Speciale scuola: Boccia, da documento Iss indicazioni serie su come gestire casi di contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, durante l'incontro in videoconferenza tra governo, Regioni ed Enti locali sulla riapertura delle scuole, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia ha affermato che "il documento elaborato dall'Istituto superiore di sanità, che ha coinvolto anche le Regioni, dà indicazioni serie su come gestire casi di contagio nelle scuole o tra le famiglie di studenti e personale della scuola. Propongo - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo - ai presidenti di Regione e Enti locali di adottare formalmente in Conferenza unificata il documento dell'Iss, con eventuali integrazioni o suggerimenti operativi per le attività delle Asl sui territori. L’obiettivo deve essere ottenere un documento condiviso da applicare su tutti, dalla Valle D’Aosta alla Sicilia. Abbiamo il dovere - ha spiegato sempre Boccia - di dare a famiglie e scuole la garanzia di ricominciare nella massima sicurezza. Per questo motivo il coordinamento con Regioni e Enti locali sarà un coordinamento convocato in maniera permanente fino all'avvio dell'anno scolastico per intervenire in tempo reale se dovesse presentarsi qualsiasi necessità. Fatto questo passaggio - ha concluso il titolare per gli Affari regionali e le Autonomie - ci sarà poi l'informativa della ministra Azzolina sul personale e sugli organici, e della ministra De Micheli sui trasporti, e un aggiornamento del commissario Arcuri su banchi e spazi". (Rin)