Paraguay: coronavirus, presidente Abdo riduce agenda di lavoro per contagi nell'esecutivo (2)

- Secondo l'ultimo bollettino ufficiale delle autorità sanitarie sono stati 626 i nuovi casi di coronavirus rilevati nel paese, per un totale di 14.228 contagi a quasi sei mesi dall'inizio della pandemia. Sono 12 invece le vittime della Covid-19 rilevate nelle ultime 24 ore, che fanno salire il numero complessivo delle morti legate al virus a 231. Il totale delle persone ricoverate è di 277, mentre sono 68 i pazienti attualmente in terapia intensiva Covid. I dati mostrano che solo nel mese di agosto si è triplicato il numero dei contagi così come quello dei ricoverati. In questo contesto, riporta il quotidiano "Ultima Hora", alcune strutture sanitarie denunciano una situazione al limite della saturazione, come nel caso dell'ospedale nazionale di Itaguà, nella capitale Assunzione, dove era stata approntata già ad aprile un'unità modulare aggiuntiva da 100 posti per l'emergenza. "Siamo al limite, dovremo ampliare l'unità Covid", ha affermato il direttore della struttura, Yolanda Gonzalez. (segue) (Abu)