Paraguay: coronavirus, presidente Abdo riduce agenda di lavoro per contagi nell'esecutivo (4)

- L'iniziativa del governo è in linea con la richiesta del sindacato nazionale dei medici (Sinamed) del Paraguay, che aveva rivolto un appello al governo ed alle autorità locali per ristabilire misure di contenimento. "Chiediamo che la quarantena venga applicata in orari specifici durante il fine settimana a causa dello scarso rispetto del distanziamento sociale", ha affermato il segretario del Sinamed, Rosanna Gonzalez, in dichiarazioni rilanciate dalla stampa. "Stiamo chiedendo la collaborazione anche della cittadinanza", ha aggiunto. (segue) (Abu)