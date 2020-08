Paraguay: coronavirus, presidente Abdo riduce agenda di lavoro per contagi nell'esecutivo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'improvviso aumento della curva dei contagi nell'ultimo mese ha posto al centro delle critiche l'operato del ministro della Salute, Mazzoleni. Il ministro è indicato come principale responsabile di uno scarso utilizzo dei fondi destinati al rafforzamento del sistema sanitario pubblico. Secondo una recente inchiesta parlamentare, Mazzoleni avrebbe speso solo il 7,5 per cento dei fondi a disposizione per affrontare l'emergenza della pandemia. Il documento denuncia che su 494 milioni di dollari assegnati sono stati utilizzati fino ad oggi solo 37 milioni di dollari. In questo contesto il presidente Mario Abdo Benitez ha difeso il ministro affermando che "Mazzoleni non si tocca". "Ha la mia fiducia ed il mio appoggio assoluti", ha aggiunto. Abdo ha invitato ad ogni modo il funzionario ad "approfittare dei fondi straordinari per rafforzare il sistema si salute". (Abu)