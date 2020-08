Pomezia: vuote le uova della tartaruga, "fenomeno più unico che raro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte si è conclusa l'avventura che ha coinvolto volontari e cittadini attorno al nido che una tartaruga aveva deposto alla fine dello scorso mese di giugno sulla costa dì Torvaianica. Dopo un'attesa durata 64 giorni e 64 notti, il personale di Tartalazio, la rete della Regione Lazio che si occupa della tutela delle tartarughe marine e che ha seguito fin dal primissimo momento tutte le operazioni di messa in sicurezza e gestione del nido, "ha deciso, sotto il coordinamento dell'Istituto Anton Dohrn di Napoli, di ispezionare la camera di deposizione per valutare il da farsi. E se la nidificazione di una tartaruga marina a Torvaianica era già un evento speciale, del tutto eccezionale ė stato il risultato dell'ispezione". È quanto si legge in una nota di Tartalazio, resa nota dal comune di Pomezia. "Dal 12 agosto tutto era stato preparato per la tanto attesa schiusa e la corsa dei tartarughini verso il mare. Dalla costruzione di un corridoio di lancio - spiega il comunicato - al posizionamento di una webcam per assistere in streaming all'evento, ai corridoi per il pubblico per rispettare le norme anti Covid". (segue) (Com)