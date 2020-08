Pomezia: vuote le uova della tartaruga, "fenomeno più unico che raro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Turni di sorveglianza h24 - continua la nota - per garantire la sicurezza alla nidiata in ogni momento del giorno e della notte. Addirittura un piano per far spegnere le luci dei condomini retrostanti per evitare che i neonati rimanessero disorientati e sbagliassero strada. Passato ferragosto l'attesa entrava nella fase saliente e centinaia di persone si affacciavano al gazebo dei volontari a chiedere ansiosamente notizie sulla vita delle tartarughe e sui presunti tempi della schiusa. I tempi dettati dalle conoscenze che si hanno su questi animali prevedono un'infinita dote di pazienza perché la durata dell'incubazione può variare in funzione di parecchi parametri. Il nido aveva caratteristiche apparentemente perfette: lontana dal mare ed al riparo dalle mareggiate, in lieve pendenza su una duna e quindi facilmente drenabile dalle acque piovane, temperatura della sabbia fresca ma comunque buona. Dunque le premesse per un successo c'erano tutte". (segue) (Com)