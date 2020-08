Pomezia: vuote le uova della tartaruga, "fenomeno più unico che raro" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eppure nonostante fosse passata una settimana dalla data prevista per la schiusa, "nessun segno annunciava l'uscita dei neonati. A quel punto - prosegue la nota - era necessario intervenire per vedere se le uova avessero qualche problema o se fosse opportuno continuare nell'attesa. In piena notte, per evitare il caldo che avrebbe potuto danneggiare le uova o i piccoli, ed utilizzando solo luci rosse, che i rettili non percepiscono, si è così avviata l'ispezione. E qui purtroppo è arrivata la sorpresa che nessuno si aspettava. La camera di deposizione era di dimensioni inferiori alla norma e che conteneva non più di una quindicina di uova (di solito sono tra 80 e 100), molte delle quali piccolissime e tutte inesorabilmente vuote. La cosa è assolutamente sorprendente ed è giustificabile solo con l'infertilità delle uova deposte da mamma tartaruga, un evento rarissimo e del tutto imprevedibile, tanto che anche dall'Anton Dohrn hanno manifestato la propria sorpresa per il fenomeno, più unico che raro. Le uova sono state raccolte e trasportate all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e Toscana per le indagini del caso. Il risultato, che ha provocato un ovvio dispiacere tra tutti quelli che speravano nell'uscita dei tartarughini, è dunque imputabile esclusivamente alle condizioni della madre e non a situazioni locali. Sarà molto interessante cercare di capire quali problematiche hanno impedito alle uova di essere fecondate". (segue) (Com)