Pomezia: vuote le uova della tartaruga, "fenomeno più unico che raro" (4)

- "Rimane la meravigliosa avventura di una tartaruga che, in questa estate di distanziamento sociale - conclude il comunicato - è riuscita ad aggregare oltre 60 volontari che hanno vegliato giorno e notte ed ad affascinare centinaia e centinaia di cittadini, grandi e soprattutto piccoli, sul tema della difesa del mare e dei suoi abitanti. Ci pare necessario ringraziare tutti coloro i quali hanno reso possibile lo svolgimento di questa storia, dal comune di Pomezia alla Capitaneria di Porto, dai volontari di Sea Shepherd a quelli della Lega Navale, dallo stabilimento Bora Bora a tutti i cittadini che hanno dato una mano, anche solo di incoraggiamento a tutti quelli che hanno lavorato attivamente attorno al nido per oltre due mesi. Speriamo che mamma tartaruga torni presto a nidificare con maggior fortuna sulle spiagge di questa parte del Lazio". (Com)