Difesa: Operazione Atalanta, la fregata Luigi Rizzo assume il ruolo di “Flag Ship”

- Questa mattina la fregata europea multi missione (Fremm)Luigi Rizzo ha assunto il ruolo di Flag Ship della European Union Naval Force Operation – Somalia denominata Atalanta, missione navale dell'Unione Europea che opera in una zona compresa tra il Mar Rosso meridionale, il Golfo di Aden e parte dell'Oceano Indiano, per garantire la presenza, sorveglianza e la polizia in alto mare finalizzate al contrasto del della pirateria. Lo riferisce una nota della Marina militare italiana. A bordo della fregata, il contrammiraglio Riccardo Marchiò ha sostituito al comando dell'operazione il contrammiraglio Ignacio Villanueva Serrano della Marina spagnola. Sotto il suo comando, la Task Force aeronavale assicurerà il pattugliamento nelle aree di interesse e nei corridoi di transito delle unità mercantili e la lotta alla pirateria, in collaborazione con le altre forze marittime presenti nell'area. Alla fine di un intenso periodo di lavori tecnici propedeutici all'impegno operativo in Corno d'Africa, prima della partenza dalla base di La Spezia, si è svolta a bordo la cerimonia di passaggio di consegne tra comandanti della nave, al termine della quale, il 13 agosto, l'unità ha mollato gli ormeggi e rivolto la prora verso il canale di Suez, al comando del capitano di fregata Dario Castelli. Nave Luigi Rizzo partecipa per la prima volta a questa missione, in un'area che ha visto negli ultimi mesi l'impegno di nave Carlo Bergamini. Durante il trasferimento verso il canale di Suez è stato effettuato un rifornimento in mare con nave Etna, occasione per un momento addestrativo sia per gli equipaggi delle due unità, sia per gli allievi marescialli della scuola sottufficiali di Taranto che, a bordo dell'Etna, hanno potuto prendere parte all'attività. L'attraversamento di Suez rappresenta il primo transito per nave Rizzo nel Mar Rosso. (segue) (Com)