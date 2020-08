Difesa: Operazione Atalanta, la fregata Luigi Rizzo assume il ruolo di “Flag Ship” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la penisola del Sinai a far da cornice, la Fremm ha incrociato in mare anche i pattugliatori del Decimo gruppo navale costiero (Comgrupnavcost 10), contributo nazionale alla Multinational Force and Observers (Mfo), per una breve interazione ambito attività di supporto logistico. L'operazione "Atalanta", decisa dal Consiglio europeo nel novembre del 2008, è stata la prima operazione militare a carattere marittimo a guida europea, nata con l'obiettivo di prevenire e reprimere gli atti di pirateria nell'area del Corno d'Africa (Golfo di Aden e bacino Somalo) che continuano a rappresentare una minaccia latente per la libertà di navigazione del traffico mercantile e in particolare per il trasporto degli aiuti umanitari del World Food Programme (WFP) in Somalia e Yemen. Nel corso dell'operazione l'equipaggio di nave Rizzo sarà anche impegnato in attività Civilian and Military Cooperation (CiMiC), allo scopo di fornire supporto e beni di prima necessità alle popolazioni locali rispettando le restrizioni anti-Covid in vigore. Nave Luigi Rizzo e il suo equipaggio saranno impegnati nell'area del Corno d'Africa sino al prossimo mese di dicembre. (Com)