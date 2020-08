© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo mandato a casa Salvini perché non volevamo morire da sovranisti. Ma adesso non vogliamo vivere da grillini". Questo uno dei passaggi dell'enews settimanale del leader di Italia viva Matteo Renzi, che aggiunge: "Italia viva è la casa di chi non si rassegna al populismo". (Rin)