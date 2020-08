Russia: Medvedev, domanda di energia rischia netto calo con green deal Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domanda di petrolio e carbone dalla Russia potrebbe calare di molto a causa del meccanismo europeo di aggiustamento previsto nell'ambito del green deal, che prevede un sovrapprezzo per le importazioni da paesi extra Unione europea. E' quanto messo in evidenza dal vice presidente del consiglio di sicurezza russo, l'ex premier Dmitrj Medvedev. "Questa regolamentazione transfrontaliera (annunciata dall'Ue a luglio e la cui attuazione potrebbe avvenire nel 2025) potrebbe abbassare in maniera significativa i consumi di petrolio e gas russo. L'Accademia delle scienze stima che gli esportatori russi potrebbero perdere miliardi di euro", ha affermato Medveded. Secondo l'ex premier, questa tassa potrebbe rafforzare il vantaggio competitivo dei prodotti europei rispetto a quelli russi e di altri paesi motivo per cui, a suo modo di vedere, si può parlare di "protezionismo nascosto" da buone intenzioni.(Rum)