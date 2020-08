Brasile: presentato programma abitativo per 1,6 milioni di famiglie povere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del programma è quello di offrire finanziamenti a circa 1,6 milioni di famiglie a basso reddito entro il 2024, allargando il bacino di beneficiari di 350 mila nuclei familiari. "Le famiglie residenti nel nord e il nord-est riceveranno una ulteriore riduzione delle aliquote fino allo 0,5 in caso di reddito mensile fino a 2.000 real (300 euro) e dello 0,25 per cento in caso di reddito tra i 2.000 e i 2.600 real (300 e 400 euro) al mese", ha affermato il ministro Rogerio Marino. Il tasso di interesse concesso alle famiglie di queste regioni sarà compreso tra il 4,25 e il 4,5 per cento. E' stato inoltre aumentato il limite al valore degli immobili finanziati con l'obiettivo di incentivare le costruzioni civili ad operare in queste località. (segue) (Brb)