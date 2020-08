Brasile: presentato programma abitativo per 1,6 milioni di famiglie povere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma Casa e Verde Amarela comprende le norme per facilitare la regolarizzazione della proprietà terriera. In caso di regolarizzazione, il governo ha informato che il programma faciliterà le operazioni nelle aree occupate da famiglie con un reddito fino a 5.000 real al mese (760 euro) che vivono in aree urbane "informali", purché non sorgano in aree a rischio idrogeologico. L'obiettivo del governo è regolarizzare 2 milioni di proprietà. Il programma finanzia anche lavori di ristrutturazione per apportare migliorie nelle residenze o ampliare le proprietà. Saranno finanziati soprattutto lavori per la creazione di servizi igienici in abitazioni che ne sono sprovvisti. L'obiettivo del governo è finanziare 400 mila ristrutturazioni entro il 2024. (Brb)