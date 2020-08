Roma: Raggi, prosegue riqualificazione mercato Arquata del Tronto a San Basilio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i lavori di riqualificazione del mercato Arquata del Tronto, a San Basilio, nella periferia est di Roma. Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Dopo aver ristrutturato nei mesi scorsi la parte esterna - aggiunge Raggi - siamo al lavoro per ripristinare l’interno: pavimentazione, illuminazione, riqualificazione dei banchi centrali e nuovi bagni. Un completo lavoro di ristrutturazione che ci permetterà di restituire questo mercato ai cittadini più bello e vivibile. I mercati rionali sono luoghi importantissimi per i quartieri di Roma, di aggregazione, di svago, di incontro. Altrettanto importante - conclude - è tutelare queste realtà e i piccoli imprenditori che da anni lavorano al loro interno. Lo stiamo facendo e continueremo su questa strada". (Rer)