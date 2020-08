Calcio: Renzi (Iv), stadi una priorità, ballano miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel sua enews settimanale ha voluto ricordare che "nei prossimi giorni, in parlamento, si vota il decreto semplificazioni. Ho presentato un emendamento per sburocratizzare anche gli stadi di calcio. A chi dice che in tempi di crisi gli stadi non sono una priorità rispondo dicendo che ballano miliardi di euro e migliaia di posti di lavoro, spesso bloccati dal niet delle sovrintendenze". "La settimana prossima - ha aggiunto - potremmo avere una svolta straordinaria e un’accelerazione decisa, se il Senato approverà la mia proposta. Vedremo se prevarranno gli interessi di partito o la possibilità di dare una mano concreta alle città e ai lavoratori". (Rin)