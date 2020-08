Africa: Cicr, più di 40 mila persone disperse a causa di conflitti, migrazioni e shock climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 40 mila persone in tutta l'Africa risultano disperse a causa di conflitti, migrazioni e shock climatici. È l’allarme lanciato oggi dal Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr), secondo cui quasi la metà sono bambini. In particolare, si legge in una nota pubblicata oggi dal Cicr, Nigeria, Etiopia, Sud Sudan, Somalia, Libia, Repubblica democratica del Congo e Camerun costituiscono l'82 per cento delle persone classificate come disperse in Africa: di questi Paesi, la Nigeria è quello con il numero più alto di dispersi, quasi 23 mila (di cui il 57 per cento bambini), in gran parte (il 90 per cento) a causa delle violenze jihadiste e intercomunitarie nel nord-est. Più di 3.300 persone risultano disperse in Etiopia, la maggior parte delle quali (il 64 per cento) sono donne e bambini: in questo caso gli scontri intercomunitari - in particolare nella regione dell’Oromia - e le migrazioni sono i principali fattori alla base dei casi di scomparsa. In Sud Sudan sono attualmente più di 5 mila le persone disperse, la maggior parte delle quali sono scomparse a causa di violenze e conflitti intercomunitari, mentre in Somalia si contano oltre 3.200 persone registrate come disperse presso il Cicr, di cui tre quarti sono donne e bambini. Più di 1.800 persone risultano disperse nella Rdc, la maggior parte delle quali a causa delle violenze nella provincia di Kasai, mentre circa 1.600 persone sono le persone registrate come scomparse in Libia a causa del conflitto. In Camerun si registrano infine più di 1.500 casi di scomparsa, in gran parte (circa i tre quarti) a causa del conflitto nell'Estremo nord. (segue) (Res)