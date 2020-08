Africa: Cicr, più di 40 mila persone disperse a causa di conflitti, migrazioni e shock climatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Sophie Marsac, consulente regionale del Cicr per i dispersi e le famiglie dei dispersi in Africa, “questo carico di lavoro è una goccia nell'oceano per le dimensioni reali delle persone ricercate dai propri familiari. Conflitti, violenze, migrazioni e shock climatici non hanno smesso di separare le famiglie nella pandemia, ma il nostro lavoro per rintracciare le persone scomparse è diventato ancora più difficile", ha aggiunto. La pandemia di Covid-19 ha creato nuove sfide nella ricerca di persone scomparse. Non è più possibile, infatti, riunire persone in gruppi per condividere informazioni sui dispersi, mentre molti Paesi hanno sospeso i viaggi interni tra Stati o province, rendendo più difficile effettuare ricerche in aree geografiche più ampie. L'accesso ai luoghi di detenzione, che in condizioni normali il Cicr otterrebbe, è sospeso in alcuni luoghi per limitare il rischio di esposizione al Covid-19. Il Cicr chiede quindi alle autorità di riconoscere la tragedia delle persone scomparse e l'impatto che ha sulle famiglie e di fare tutto ciò che è in loro potere per evitare che le persone scompaiano, di adottare misure per cercare coloro che sono scomparsi e di fornire informazioni alle famiglie sul destino e su dove si trovano i loro cari. (Res)