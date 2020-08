Romania: Dipartimento per le situazioni di emergenza, impossibile raccomandare apertura di ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È possibile una forte ripresa del virus in autunno in Romania dopo l'apertura delle scuole e la ripresa dell'attività dopo le vacanze estive, per cui "non posso consigliare l'apertura di ristoranti e, se questi vengono riaperti, i rischi di diffusione del coronavirus non possono essere del tutto eliminati". Lo ha detto il capo del Dipartimento per le situazioni di emergenza della Romania, Raed Arafat all'emittente televisiva private "B1 Tv". "La pandemia non è passata e potremmo persino svegliarci che non abbiamo nemmeno visto il peggio di questa pandemia. Voglio dire, le cose possono andare anche peggio. In più, la comparsa dell'influenza nella stagione fredda significa anche difficoltà nella diagnosi. Alcuni possono avere entrambi i virus, motivo per cui consigliamo la vaccinazione contro l'influenza stagionale. Non abbiamo ancora una diminuzione evidente", ha detto Arafat. "In qualsiasi momento, la situazione può peggiorare e aumentare, soprattutto se le regole non vengono seguite. Adesso assistiamo a un calo, ma è possibile che durante l'autunno, quando le persone torneranno al lavoro, alle scuole, porteranno ad un aumento", ha aggiunto Arafat sottolineando che le autorità si stanno preparando affinché il virus possa avere un effetto maggiore in autunno e in inverno. "Motivo per cui parte della terapia intensiva deve essere rafforzata. Arafat ha parlato anche dell'apertura di ristoranti", ha proseguito il capo del Dipartimento per le situazioni di emergenza. (segue) (Rob)