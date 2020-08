Romania: Dipartimento per le situazioni di emergenza, impossibile raccomandare apertura di ristoranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Dipartimento per le situazioni di emergenza ritiene che la diffusione del virus non possa essere completamente evitata. "Non posso raccomandare l'apertura di ristoranti. Quello che posso dirvi è che se aprono, ciò che i medici possono consigliare sono regole molto rigide e a quali condizioni aprire. Ma non credo che qualcuno possa raccomandare di aprire dei ristoranti", ha proseguito. "Se a un certo punto vogliamo aprire dei ristoranti, possiamo dire le condizioni per ridurre i rischi. Il rischio zero non esiste. Ci sono ancora discussioni su questo tema, una decisione finale deve essere presa. Le raccomandazioni mediche saranno le modalità per farlo con il minor rischio possibile", ha concluso Arafat. (segue) (Rob)