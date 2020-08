Romania: Dipartimento per le situazioni di emergenza, impossibile raccomandare apertura di ristoranti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il primo ministro romeno Ludovic Orban ha dichiarato che a seguito delle analisi e delle raccomandazioni degli esperti che arriveranno in settimana, il governo della Romania potrebbe prendere la decisione di riaprire i ristoranti e i bar dal primo settembre. "Vediamo in che formula e quali raccomandazioni riceveremo durante questa settimana, per la riapertura dei locali. Sicuramente prenderemo una decisione questa settimana, soprattutto perché la stagione estiva finisce e sarà sempre più difficile servire i pasti in terrazza. Nelle zone di montagna, ad esempio, la temperatura è già calata e mantenere la situazione attuale significherebbe un ulteriore impatto sugli hotel, che non possono più servire i pasti sui terrazzi. Poi c'è anche il turismo termale, che sarebbe colpito anch'esso", ha commentato il premier all'emittente televisiva "Digi 24". Alla domanda su quando ha stimato che i locali potrebbero essere aperti, Orban ha suggerito che il primo settembre potrebbe essere una variante. "Una decisione sulla riapertura dei ristoranti potrebbe essere presa molto probabilmente il primo settembre", ha detto Orban. (segue) (Rob)