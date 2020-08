Romania: Dipartimento per le situazioni di emergenza, impossibile raccomandare apertura di ristoranti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, il premier romeno ha sottolineato che si sta analizzando la possibilità di riprendere le attività culturali in spazi chiusi. "Abbiamo permesso che eventi e spettacoli con un massimo di 500 persone si svolgessero in spazi aperti, ma ora che l'autunno sta arrivando, sarà sempre più rischioso organizzarli all'aperto. Analizziamo per vedere in quali condizioni sarà possibile riprendere le attività in teatri, cinema e così via. Naturalmente, mantenendo una serie di restrizioni, indossando maschere protettive e fare disinfezione", ha proseguito il capo di governo della Romania. "In altri paesi, gli eventi sono stati lanciati con un'occupazione del 25-30 per cento della capienza dei padiglioni. Potremmo iniziare allo stesso modo. Restano chiusi solo gli stadi, perché le gallerie sono difficili da controllare", ha commentato Orban. (Rob)