Carceri: Laboccetta (Polo Sud), preoccupanti le condizioni dell'avvocato Pittelli detenuto a Nuoro

- “Le condizioni fisiche dell'avvocato Giancarlo Pittelli, detenuto da oltre 8 mesi nel carcere di Nuoro sono assolutamente preoccupanti. L'ha confermato anche Vittorio Sgarbi che ieri ha avuto modo di effettuare una visita ispettiva nella dura realta' carceraria della Sardegna. Mi e' arrivata una lettera del buon Pittelli, mio compagno di banco nella sedicesima legislatura alla Camera dei Deputati, dove, tra l'altro, Giancarlo urla la sua innocenza". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato napoletano Amedeo Laboccetta, presidente dell'associazione Polo Sud: "Mi auguro sinceramente che possano prevalere le ragioni di civilta' giuridica e che Pittelli possa ottenere almeno gli arresti domiciliari. Non esistono i presupposti per sottoporlo ulteriormente a questo duro calvario”. (Ren)