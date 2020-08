Cinisello Balsamo: sindaco scrive a Poste Italiane per chiedere Postamat a Sant'Eusebio e Borgomisto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lettera alle Poste italiane per richiedere un servizio per i quartieri di Sant'Eusebio e Borgomisto. È stata inviata questa mattina dal sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi per andare incontro alle necessità e richieste dei residenti che da tempo lamentano la mancanza di sportelli di credito automatici. I quartieri di Sant'Eusebio e Borgomisto costituiscono, per densità di popolazione, un quarto dei residenti dell'intera città. La mancanza di postazioni per il prelievo nelle vicinanze rappresenta un vero disagio, soprattutto per le persone non auto-munite e anziane. "Dopo l'uscita di scena di diversi sportelli di credito automatici, sono numerose le richieste di persone adulte e anziane, con difficoltà di spostamento e poche competenze informatiche, che mi hanno segnalato il loro disagio per questa mancanza di servizio. Richieste che non possono rimanere inascoltate. Per questo mi sono fatto interprete della loro necessità e questa mattina ho scritto a Poste Italiane per richiedere l'installazione di un ATM Postamat in un punto strategico del quartiere. Speriamo la mia richiesta venga accolta. Ho molto a cuore quei quartieri e, poco per volta, continuiamo nel nostro percorso di riqualificazione. Anche i servizi vanno in questa direzione", ha spiegato il primo cittadino.(Com)