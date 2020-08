Regionali: Di Maio, Laricchia risorsa per M5s e idee chiare per la Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ed esponente di primo piano del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, scende in campo a sostegno della candidata alle elezioni regionali in Puglia del M5s, Antonella Laricchia. "Conosce a fondo il suo territorio, con passione e impegno si è battuta per anni per lo sviluppo e la crescita della Puglia - scrive Di Maio su Facebook-. Vi assicuro che Antonella è una persona da cui c’è tanto da imparare, che ha sempre messo al primo posto gli interessi dei pugliesi e per farlo non si è mai risparmiata. C’è un tema che sta a cuore a lei - evidenzia -, cruciale per lo sviluppo del Sud: i treni veloci, le infrastrutture tecnologiche all’avanguardia. Sono necessari, servono alla regione, servono agli italiani. Purtroppo invece abbiamo ancora zone con il binario unico. Antonella ha le idee chiare anche su questo tema e avrà il nostro supporto. Sempre. Presto - conclude - sarò in Puglia per sostenerla e per visitare una terra meravigliosa". (Res)