Monza: 89enne alla guida di un'auto investe donna in via Tazioli

- Questa mattina a Monza intorno alle 9.40, una donna, B.A. 71enne è stata investita da un'auto mentre transitava a piedi nell'intersezione tra via Tazzoli e via Po. Alla guida del mezzo, una Daewoo Matiz, un uomo di 89 anni, P.E. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che stanno accertando la dinamica dell'incidente. La donna è stata poi trasportata dal personale del 118 al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo in codice giallo.(Rem)