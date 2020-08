Roma: 27enne precipita dal settimo piano in zona viale Libia, è grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo di 27 anni è caduto stamattina dal settimo piano di un palazzo in zona viale Libia a Roma. Il giovane si è schiantato nel cortile condominiale, è stato soccorso e portato all'ospedale San Giovanni Addolorata in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri il 27enne, studente fuori sede, sarebbe precipitato dalla finestra della cucina. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Parioli, quelli della stazione Viale Libia e il personale del 118. (Rer)