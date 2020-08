Marche: siglata collaborazione tra la Regione e l'ambasciata dell'Uzbekistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricerca, scambio commerciale, valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, della scienza e della formazione sono i cardini della collaborazione tra Regione Marche e Uzbekistan sanciti dall'intesa siglata questa mattina tra Svim, società in house della Regione Marche e l'ambasciatore Otabek Akbarov, alla presenza del presidente della Regione". L'annuncio in una nota dell'ente: "Unità di intenti mirati a potenziare in prospettiva sul territorio processi innovativi di sviluppo, attivare programmi formativi per le giovani generazioni e nuove professioni, sostenere nuove filiere produttive, internazionalizzare le imprese, dare impulso alla libera iniziativa di giovani e dinamiche reti di impresa per progetti pilota rivolti alla sostenibilità". (Ren)