Scuola: Pittoni (Lega), incapacità governo pesa su vita e formazione ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A poco più di due settimane dall'inizio dell'anno scolastico in Italia regna incertezza su tutto: le famiglie non sanno cosa accadrà ai loro figli, i docenti precari resteranno tali, ancora non è chiaro se e chi dovrà misurare la febbre, se e come si potrà usufruire del servizio mensa e di quello dei trasporti". Lo afferma, in una nota, il senatore Mario Pittoni, responsabile del dipartimento Scuola della Lega e vice presidente della commissione Cultura a palazzo Madama. "Il governo - aggiunge - non ha alibi e l'incapacità del ministro pesa irrimediabilmente sulla vita e sulla formazione dei nostri ragazzi. Servono risposte immediate perché non c'è più tempo e senza ripartenza in sicurezza della scuola non riparte l'intero Paese".(Com)