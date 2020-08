Scuola: De Micheli su trasporto pubblico, pronte le proposte per aumentare capienza in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Definizione più ampia del concetto dei congiunti, estesa anche a compagni di classe e di lavoro, e dei tempi di permanenza a bordo per derogare al distanziamento di un metro, certificazione dei sistemi di aerazione e filtraggio dei mezzi, obbligo di mascherina chirurgica e differenziazione degli orari per diluire i flussi di passeggeri. Sono le proposte - si legge in una nota - relative al trasporto pubblico locale spiegate dalla ministra Paola De Micheli, durante la riunione in videoconferenza con le Regioni, per l'incremento della capienza in condizioni di sicurezza sui mezzi in vista della riapertura delle scuole. Nel corso del confronto, la ministra ha fatto il punto sulle proposte condivise con le Regioni e inviate a partire da maggio e sul monitoraggio costante attivato in questi mesi dei flussi di viaggiatori sui mezzi di trasporto pubblico, sottolineando "i pochi problemi emersi e la grande capacità di adattamento delle aziende locali". "Dall'analisi dei dati e dagli approfondimenti compiuti nel tavolo tecnico appositamente attivato insieme alle Regioni - ha confermato - abbiamo avanzato una serie di proposte basate anche sull'assimilazione di altre linee guida, previste anche nel documento presentato al Comitato tecnico-scientifico, sulle quali ci attendiamo risposte nelle prossime ore". (segue) (Com)