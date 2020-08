Legge elettorale: Bernini (FI), gioco di potere sulla pelle del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I Cinquestelle hanno accolto l’invito di Zingaretti per approvare subito in un ramo del Parlamento la nuova legge proporzionale". Lo afferma, in una nota, la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Alla vigilia di un autunno drammatico, da oggi è quindi ufficiale che in cima all’agenda dell’intera maggioranza non ci sono il rilancio dell’economia e la salvaguardia di imprese e posti di lavoro, ma la riforma elettorale - aggiunge -. Nessuna risposta, invece, sul Mes, i cui soldi servirebbero per rafforzare i presidi sanitari e mettere in sicurezza le scuole. Per non parlare dei decreti ancora da convertire: quello che proroga l'emergenza nazionale al 15 ottobre, il dl Semplificazioni e il dl Agosto. E’ questa la cifra politica delle quattro sinistre al governo: un gioco di potere sulla pelle del Paese”. (com)